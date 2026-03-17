Психотерапевт дала совет, как перестать заедать стресс
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина дала совет в беседе с «Чемпионатом», как перестать заедать стресс. По её словам, могут помочь простые советы, которые получится включить уже сегодня.

«Попробуйте технику «Стоп». Спросите: «Я ем, чтобы насытиться или заглушить чувство?» Выпейте стакан воды. Если хочется хруста — грызите морковь вместо чипсов. Клетчатка заполнит желудок. Прогулка снизит кортизол лучше булки. Можно перенаправить привычку: вместо жевания поесть — мять мяч, рисовать», — сказала эксперт.

Если очень хочется сладкого — выберите ягоды или горький шоколад. Дыхательная практика (вдох 4, выдох 6) переключает нервную систему. Если самостоятельно разорвать цепь не удается более месяца, есть скачки веса или гастрит, психотерапия поможет найти истинную причину тревоги и научиться экологичной регуляции. Самостоятельно справиться можно на ранних этапах, ведя дневник эмоций. Но если цикл повторяется — нужна помощь. Помните: еда — топливо, а не лекарство для души. Берегите нервную систему, а не заполняйте желудок.

