Диетолог рассказала, с чем полезнее всего есть блины для сохранения фигуры

Диетолог Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Чемпионатом», с чем полезнее всего есть блины для сохранения фигуры. Она подчеркнула, что самыми тяжёлыми комбинациями становятся очень жирные и солёные мясные продукты, избыток сливочного масла, а также большое количество сладких начинок — сгущённого молока, карамели, шоколадных паст.

«На фоне жареного теста это создаёт серьёзную нагрузку и на ЖКТ, и на обмен веществ. Более удачные варианты — нежирный творог, натуральный йогурт, ягоды, фрукты, немного мёда или не слишком сладкого джема. В качестве напитка лучше выбирать воду, травяной или зелёный чай, а не газировку и не сочетать такую пищу с алкоголем, особенно в больших количествах», — сказала врач.

Блины не являются «запрещённым» продуктом, но требуют умеренности и адаптации. Контроль порции, более «лёгкое» тесто, разумные начинки и учёт индивидуальных особенностей (детский возраст, диабет, заболевания ЖКТ, непереносимость глютена или лактозы) позволяют получить удовольствие от традиционного блюда.

