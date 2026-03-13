Скидки
Представлена новая медаль полумарафона «ЗаБег.РФ»

Представлена новая медаль полумарафона «ЗаБег.РФ»
Медаль «ЗаБега.РФ»
23 мая при поддержке Министерства спорта РФ состоится юбилейный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» — самое масштабное беговое событие страны. Более 220 тысяч бегунов от Камчатки до Калининграда выйдут на старт, чтобы стать частью грандиозного спортивного праздника.

Ксения Шойгу, руководитель проекта «Лига Героев», представила официальную атрибутику забега: яркую оранжево‑красную футболку и медаль с золотым отливом и лаконичным дизайном.

Участники смогут выбрать дистанцию по силам — от символического километра до классического полумарафона (21,1 км), а присоединиться к забегу приглашаются все желающие старше 6 лет.

