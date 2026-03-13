Скидки
Регистрация на «Ночной забег» в Москве открыта

«Ночной забег»
Регистрация на Ночной забег открыта. Мероприятие пройдёт 20 июня, дистанция — 10 км.

Маршрут линейный, проложен по улицам ночной Москвы. Участники получат возможность пробежать по городу в прохладное время суток — без дневной жары, при освещении уличных фонарей. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Бегового сообщества.

Подробности и условия участия доступны на официальной странице забега.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

