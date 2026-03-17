Психиатр объяснил, почему люди используют нейросети как любовников

Психиатр и сексолог Дмитрий Орлов объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему люди используют нейросети как любовников. У эмоциональной привязанности к ботам есть три основные причины. Нейросеть всегда внимательна и не конфликтует, подстраивается под пользователя и доступна 24/7.

«Возможность управления этими процессами, то есть задавать значимый для себя сценарий, управлять сюжетом и динамикой, и всё это потенциально бесконечно, поскольку нейросеть не устает и не говорит вам «нет» — это совпадение даёт возможность некоторым людям отказаться от порнографии и традиционных способов сексуальной стимуляции и перейти на прогрессивные», — сказал эксперт.

Бизнес-модели многих платформ напрямую строятся на монетизации этой привязанности. Алгоритм становится идеальным партнёром. В психологии это называется псевдоотношениями с алгоритмом. И если для одних это остаётся формой цифрового эскапизма и развлечения, то у других формируется глубокая эмоциональная зависимость от своего идеального цифрового аватара.

