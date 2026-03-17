Открыта регистрация на кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Место проведения обоих забегов — парк «Битцевский лес».

11 апреля состоится старт «Быстрый пёс». Это идеальные соревнования для тех, кто любит бегать вместе со своим четвероногим другом. Участников ждут 2 км по круговой трассе.

12 апреля запланирован старт «Лисья гора». В программе — дистанции от 2 до 8 км в зависимости от пола и возраста, а также эстафета 4х1 км — можно проверить себя на личной дистанции или собрать команду и разделить азарт гонки вместе.

