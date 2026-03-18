Аналитики выяснили, как спорт влияет на отношение к людям с инвалидностью

Благотворительные фонды «Точка опоры» и «Пари и побеждай» совместно с проектом «Если быть точным» изучили общественное восприятие людей с инвалидностью. Аналитики провели онлайн-опрос жителей России в возрасте от 18 до 60 лет, контент-анализ российских СМИ, а также интервью со спортсменами с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Респонденты в целом склонны оценивать отношение российского общества к людям с инвалидностью как нейтральное (44%) или позитивное (41%).

Спорт, как оказалось, меняет восприятие инвалидности, но есть нюансы. С одной стороны, он частично снимает стигму: возвращает людям самостоятельность и компетентность в глазах остальных. С другой стороны, спортсмены с инвалидностью часто воспринимаются как исключительные люди, герои, которые подают пример преодоления собственных «недостатков». Это поднимает планку ожиданий и может усиливать давление на «обычных» людей с инвалидностью.

Спорт влияет на мужчин и женщин с инвалидностью по-разному. Принадлежность к спортивному сообществу улучшает восприятие физических способностей женщин, но для женщин с ПОДА этот эффект в два раза сильнее, чем для женщин без инвалидности. Эффект перекатегоризации («из инвалида в спортсмена») для мужчин не работает. Это подтверждают цифры: женщины-спортсменки с ПОДА вызывают больше эмпатии. Дружить с ними готовы 53% опрошенных. В отношении мужчин-спортсменов с ПОДА этот показатель ниже: дружбу готовы предложить лишь 47% респондентов, тогда как среди мужчин в целом (без привязки к спорту) доля готовых к дружбе составляет 54%. Это отражает более жёсткие и устойчивые представления о мужской норме и физической силе.

