Четвёртый этап кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ пройдёт в Москве 22 марта

22 марта в Москве состоится четвёртый этап серии indoor-триатлона IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ — старт в классическом формате триатлона в закрытом помещении. Соревнования пройдут на базе клуба Crocus Fitness Чкалов Арена и станут отличным вариантом подготовки к скорому старту сезона.

Этап получил название «Классика. Весна» и предполагает стандартный порядок дисциплин — участникам предстоит преодолеть 10 минут плавания, 25 минут велогонки и 15 минут бега. Indoor-триатлон проходит в закрытом помещении с использованием беговых дорожек, велотренажёров и бассейна, а результат определяется по максимально преодолённой дистанции за отведённое время.

Соревнования являются частью Кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ, который включает пять этапов в Москве и Санкт-Петербурге, а также суперфинал. Участие возможно в любом этапе серии. По итогам каждого старта участникам начисляются рейтинговые баллы ALL STARS 2026. Участие в соревнованиях доступно с 16 лет, предусмотрены индивидуальный и эстафетный форматы.

