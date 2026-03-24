Психотерапевт объяснила, почему возникает анорексия
Откуда берётся анорексия
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в разговоре с «Чемпионатом», почему возникает анорексия. По её словам, современная наука выделяет несколько групп факторов, способствующих развитию заболевания.

«Бывает, что причина кроется в генетике. Исследования показывают, что определённые гены, регулирующие обмен серотонина и других нейромедиаторов, могут повышать предрасположенность к анорексии. Ещё одна причина — социальное давление. Культ худобы, давление социальных сетей, стандарты моды и реклама «идеального тела» формируют ложные ориентиры, особенно среди молодёжи», — сказала эксперт.

Низкая самооценка, перфекционизм, внутренние конфликты и зависимость от внешнего одобрения нередко становятся спусковым крючком. В семьях, где преобладают завышенные ожидания, контроль и эмоциональная дистанция, риск развития анорексии выше. И, наконец, ранняя половая зрелость, нарушения обмена веществ и нейромедиаторного баланса также могут способствовать заболеванию.

