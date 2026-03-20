Сомнолог объяснил, влияет ли весеннее равноденствие на самочувствие

Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков объяснил в беседе с «Чемпионатом», влияет ли весеннее равноденствие на самочувствие. Весеннее равноденствие — момент, когда день и ночь почти равны по длительности, а затем световой день начинает заметно увеличиваться. Для астрономии это просто точка на орбите, но для человеческого организма — важный маркер.

«Наши внутренние часы, циркадные ритмы, чувствительны к свету — сетчатка передаёт сигналы в участки мозга, которые регулируют выработку мелатонина, кортизола, температуру тела, аппетит. Зимой, при коротком свете, у части людей усиливается сонливость, снижается настроение, возникает тяга к углеводам. Весной, когда света становится больше, организм постепенно переключается, но этот переход не всегда проходит мягко», — сказал эксперт.

Весеннее равноденствие часто приходится на период, когда мы замечаем «сезонные» явления: обострение хронических заболеваний, колебания давления, учащение обращений к психиатрам и психотерапевтам с жалобами на тревогу и нестабильное настроение. Это не магия календаря, а сочетание факторов — изменения освещённости, перепады температуры, дефицит витамина D после зимы, накопленная усталость.

Организму нужно время, чтобы адаптироваться. Помогает в этом всё то же, что поддерживает здоровье круглый год: регулярный сон, умеренная физическая активность, прогулки при дневном свете, постепенный выход из «зимнего режима» сидячей жизни.

