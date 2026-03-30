Фестиваль спорта «Сириус Автодром» пройдёт в Краснодарском крае с 3 по 5 апреля. Локация — Сочи, ФТ Сириус. Для бегунов подготовлены четыре дистанции:

42,2 км. Возраст: 18+ лет. Лимит: шесть часов;

21,1 км. Возраст: 18+ лет. Лимит: три часа;

10 км. Возраст: 16+ лет. Лимит: полтора часа;

5 км. Возраст: 16+ лет. Лимит: один час;

для юных спортсменов будет доступен забег на 1,2 км.

Автодром — гоночная трасса, спроектированная под автомобильные соревнования. Этот идеально ровный маршрут, единственным препятствием на котором может стать только сильный ветер.

Победители и призёры абсолютного зачёта определяются по факту прихода на финиш. Победители и призёры в возрастных группах определяются по чип-тайму.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.