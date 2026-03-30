Фестиваль спорта «Сириус Автодром» пройдёт в Краснодарском крае с 3 по 5 апреля. Локация — Сочи, ФТ Сириус. Для бегунов подготовлены четыре дистанции:
- 42,2 км. Возраст: 18+ лет. Лимит: шесть часов;
- 21,1 км. Возраст: 18+ лет. Лимит: три часа;
- 10 км. Возраст: 16+ лет. Лимит: полтора часа;
- 5 км. Возраст: 16+ лет. Лимит: один час;
- для юных спортсменов будет доступен забег на 1,2 км.
Автодром — гоночная трасса, спроектированная под автомобильные соревнования. Этот идеально ровный маршрут, единственным препятствием на котором может стать только сильный ветер.
Победители и призёры абсолютного зачёта определяются по факту прихода на финиш. Победители и призёры в возрастных группах определяются по чип-тайму.
