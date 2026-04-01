Югорский лыжный марафон пройдёт в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля

Югорский лыжный марафон пройдёт в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля. Локация — Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Участников ждут гонки на 50, 25 и 5 км свободным и классическим стилем.

В программу соревнований войдёт ретрозабег, посвящённый 20-летию Олимпиады-2006 в Турине, и детский забег «Три коровы два кота». Спортсменам полагается стартовый пакет: нагрудный номер, медаль финишёра, шапочка и значок.

В программе также мастер-классы, флешмобы, лыжная площадка с прокатом лыж, тематическая фотозона для всех желающих.

