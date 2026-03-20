Открыта регистрация на полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге

Открыта регистрация на полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге. 9 августа на старт выйдут тысячи бегунов. В программе — дистанции 21,1 км и 10 км, а также эстафета.

Маршрут дистанций пролегает через знаковые локации города. Набережные, просторные проспекты с исторической архитектурой и свежий северный воздух.

8 августа, накануне основного старта, пройдёт детский забег. Это отличный повод провести беговые выходные всей семьёй.

