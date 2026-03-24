В начале апреля москвичей ждёт аномально тёплая погода

Жителей столицы ждёт настоящий погодный сюрприз. Уже в первой половине апреля в Москву придёт аномальное тепло, которое по климатическим нормам больше соответствует началу мая. Об этом сообщил метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет URA.RU.

По словам синоптика, в первые дни апреля в дневные часы столбики термометров будут показывать от +12 до +15°C. В выходные воздух прогреется до +15…+18°C. Такой показатель близок к рекорду 2020 года, когда было зафиксировано +17,4°C.

Однако погода будет контрастной. Как только солнце садится за горизонт, температура резко понижается. Ночью столбики термометров могут опускаться до -3…+2°C, а лужи, прогретые за день, снова начнёт покрывать тонкий лёд.

Тишковец отметил, что апрельское тепло держится в Центральной России почти две недели. Уже наблюдаются признаки природной и так называемой «автомобильной» весны: становится сухо, дорожные условия улучшаются.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.