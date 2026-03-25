С начала года интерес россиян к сервисам для планирования вырос почти в два раза

Согласно исследованию аналитиков Yota, россияне активнее берутся за планирование, чем год назад. В начале 2026-го интерес к сервисам тайм-менеджмента резко вырос: с января этого года трафик таких приложений и сайтов увеличился на 79%, при этом год назад рост был куда скромнее (до 53%). При этом средняя продолжительность сессии в планировщиках увеличилась на 66%, тогда как годом ранее прирост составлял всего 2%.

Данные подтверждают наличие сезонности в использовании сервисов для планирования. Пик пользовательской активности обычно приходится на весну – в этот период сервисы собирают до 80% годового трафика. К концу лета интерес к планировщикам резко снижается и остаётся на минимальном уровне до конца года, составляя всего 3–4% от годового трафика. В январе начинается новый цикл: уже к февралю посещаемость увеличивается в полтора раза, а к марту – более чем в четыре.

Сезонность отражается и на продолжительности сессий. В начале и конце 2025 года пользователи проводили в приложениях около 10–12 минут, тогда как весной, в период максимальной продуктивности, этот показатель достигал 48–87 минут.

Лидером среди сервисов планирования по итогам 2025 года стал Toggl (86% трафика и 59% суммарного времени использования). Далее следуют YouGile (6% трафика), Weeek (3%) и Singularity App (2%). Остальные сервисы занимают менее 1% трафика и времени. Если рассматривать распределение по количеству пользователей, то картина иная. Безусловным лидером стал Microsoft To Do – его выбирают 84% аудитории. Далее с большим отрывом идут TickTick и YouGile (по 4%), Singularity App занимает 3%, а Weeek и Kaiten – 2% и 1% соответственно.

Чаще всего приложениями для планирования пользуются россияне в возрасте 36–45 лет – на эту группу приходится 31% всей аудитории. Далее следуют пользователи 26–35 лет (25%), 46–55 лет (19%) и 21–25 лет (10%). Интересно, что самая молодая категория – подростки и студенты 14–20 лет (6% пользователей) – проводит в сервисах больше всего времени: в среднем 44 минуты за сессию. Мужчины пользуются планировщиками чаще женщин – 61% против 39%.

Сервисы для планирования более всего востребованы в Москве (18% трафика), Новосибирске (6%), Смоленске (4%), Санкт-Петербурге (3%), Нижнем Новгороде (3%), Рязани (3%) и Улан-Удэ (3%).