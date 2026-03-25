Всероссийская выставка «Спорт. Спорт. Спорт.» пройдёт в Москве с 14 по 17 мая

С 14 по 17 мая 2026 года в павильоне №57 на ВДНХ состоится Всероссийская выставка «Спорт. Спорт. Спорт.». Мероприятие, организованное «Лигой Героев» при поддержке Министерства спорта РФ, станет новой комплексной площадкой, объединяющей государство, бизнес, регионы и граждан вокруг задач по развитию физической культуры и массового спорта.

На площадке будут представлены передовые технические разработки и лучшие спортивные практики, а обширная образовательная программа позволит перенять опыт у лидеров индустрии, обсудить главные тренды и получить новые знания для развития.

Выставка объединяет несколько ключевых блоков. Один из них — масштабная экспозиция. Она включает в себя более 10 тематических разделов: от спортивной инфраструктуры, экипировки и технологий до адаптивного спорта, киберспорта и спортивного питания.

Значительное внимание уделено деловому блоку, ключевым событием которого станет пленарная дискуссия «Роль и потенциал индустрии спорта в современной экономике». В стратегических сессиях и круглых столах примут участие руководители федеральных и региональных ведомств, признанные отраслевые эксперты и лидеры бизнеса. Это площадка для открытого диалога, на которой участники смогут задать вопросы спикерам и получить компетентную оценку актуальных трендов.

Гостей ждёт насыщенная фестивальная программа, рассчитанная на самую широкую аудиторию. Любителей бега ждёт забег на 5 км по живописным аллеям ВДНХ, а для семейных команд подготовлен турнир «Мама, Папа, Я — спортивная семья». Особое внимание будет уделено современным технологиям: турнир по киберспорту предоставит возможность для виртуальных баталий. Также на протяжении всего фестиваля будут функционировать специализированные зоны активности, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в гольфе, городках, волейболе, футболе, экстремальных видах спорта, лазертаге, шахматах и настольном теннисе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.