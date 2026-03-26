Эксперт рассказала, помогают ли тренировки с собакой похудеть

Кинолог Гелена Зырянова рассказала в интервью «Чемпионату», можно ли похудеть благодаря занятиям с собакой. Постоянное движение и дрессировка требуют немало сил и энергии, но именно это позволяет оставаться в тонусе.

«Занятия с собаками дарят мне огромную физическую активность. Помимо специальных тренировок, каждый день я провожу с питомцем от 30 минут до полутора часов на прогулках, это помогает поддерживать отличную физическую форму, поэтому я редко хожу в спортзал», — сказала эксперт.

Позитивное мышление — один из главных уроков, которые дают нам собаки. Их радость от любой совместной активности заразительна, а упорство при освоении новых навыков впечатляет. Пёс не впадает в уныние, если не сразу справляется с трюком, — он ищет подход, стремясь порадовать своего человека.

