Бренд спортивной и повседневной одежды FORWARD переосмыслил патриотичный стиль

Раньше всё было просто и предсказуемо: форма с гербом и флагом страны ассоциировалась исключительно со спортивными победами российских атлетов. Но времена меняются. И вместе с ними меняется отношение к патриотичной символике в одежде. Сегодня люди хотят чувствовать связь со страной не только на стадионах и во время крупных соревнований, но и в обычной жизни – на прогулке с семьёй, в поездках, на встречах с друзьями.

Бренд спортивной и повседневной одежды FORWARD решил, что пора переосмыслить патриотичный стиль и представил новую коллекцию одежды «ВЕСНА-ЛЕТО 2026». Её главная идея – показать, что патриотизм может быть естественным, ненавязчивым и при этом современным. Не нужно ждать Олимпиады или других международных соревнований, чтобы надеть вещь с российской символикой. Одежда в новом прочтении уместна не только на пьедестале, но и в обычной жизни.

Дизайнеры бренда нашли тот самый баланс, когда геральдические элементы не кричат, а тихо, с достоинством, э обозначают национальную принадлежность. Это и есть главная фишка новой коллекции: патриотично, но по-городски стильно.

Центральное место в новой линейке занял тренировочный костюм в стиле спорт-кэжуал. На первый взгляд – ничего лишнего. Но именно в этой сдержанности и кроется его сила.

Куртка прямого кроя с воротником-стойкой, аккуратные карманы на молниях, эластичные манжеты – всё продумано для того, чтобы вещь сидела идеально и не сковывала движения. Слегка зауженные брюки с регулируемым поясом дополняют образ. Это базовая модель, которая легко вписывается в любой гардероб. Утром в ней можно выйти на пробежку, днём отправиться по делам, а вечером встретиться с друзьями. Костюм представлен как в женском, так и в мужском вариантах.

Три модели, которые показывают новую философию бренда

Флисовый костюм

Костюм про тепло и уют. Куртка из мягкого вязаного флиса, которая так и просится, чтобы её надели в прохладный день. Удобный покрой, карманы на молниях для удобного хранения телефона, ключей и других мелочей. Манжеты сделаны из эластичного трикотажа: сидит аккуратно, нигде не тянет и не дует. Брюки прямые, с мягкой тёплой подкладкой. В них комфортно, даже когда на улице свежо. Пояс на резинке, дополнительно можно отрегулировать шнурком: затянул и ветер не страшен.

На куртке нашивки с гербом и флагом. На брюках логотип бренда. Герб здесь не как парадный атрибут, а как часть повседневной жизни. Надел и чувствуешь себя и уютно, и уверенно.

Серый тренировочный костюм

Серый цвет – это база. Куртка прямая, с воротником-стойкой. Как и в предыдущей модели, карманы на молниях. Воротник, манжеты и низ куртки сделаны из эластичного трикотажа. Посадка аккуратная, ничего не сковывает. Брюки зауженные, хорошо держат форму и не мешают движению. Пояс на резинке со шнурком, манжеты внизу тоже эластичные. Состав: 70% хлопок, 30% полиэстер. Телу приятно, кожа дышит.

Красный/винный тренировочный костюм

Для тех, кто любит насыщенный цвет. Красный с винным отливом – яркий, но не вызывающий. Куртка прямая, с воротником-стойкой, застёжка-молния. Брюки зауженные, с карманами на молниях. Пояс на резинке со шнурком, низ тоже на резинке – можно подогнать идеально по ноге. Вышивка FORWARD лаконичная, без лишнего. Здесь символика не перетягивает внимание на себя, а поддерживает общий настрой. Цвет привлекает внимание, а герб и флаг с достоинством напоминают о главном…

Четыре костюма для разного настроения. Но объединяет их одно: российская символика здесь гармонично вписывается в повседневную жизнь. Именно так в FORWARD видят современный патриотичный стиль: естественно, комфортно, без лишнего.

