Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

VK Fest 2026 анонсировал первую волну артистов, которые выступят на фестивале в Казани 7 июня

VK Fest 2026 представил артистов, которые выступят на фестивале в Казани 7 июня
VK Fest
Комментарии

VK Fest 2026 анонсировал первую волну артистов, которые выступят на фестивале в Казани 7 июня. В их числе — Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. Список артистов будет пополняться.

VK Fest в Казани пройдёт у Центра семьи «Казан». На территории фестиваля будут работать несколько музыкальных сцен, на которых выступят знаменитые исполнители и представители локальных направлений. Программа фестиваля рассчитана на отдых всей семьёй: гостей ждут тематические зоны с развлечениями для детей и взрослых, спортивные локации, зоны творчества, автограф-сессии с известными блогерами, конкурсы и розыгрыши призов.

VK Fest впервые прошёл в столице Татарстана в 2025 году. Кроме Казани, VK Fest 2026 пройдёт 4-5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Сириусе и 18-19 июля в Москве.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android