VK Fest 2026 представил артистов, которые выступят на фестивале в Казани 7 июня

VK Fest 2026 анонсировал первую волну артистов, которые выступят на фестивале в Казани 7 июня. В их числе — Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. Список артистов будет пополняться.

VK Fest в Казани пройдёт у Центра семьи «Казан». На территории фестиваля будут работать несколько музыкальных сцен, на которых выступят знаменитые исполнители и представители локальных направлений. Программа фестиваля рассчитана на отдых всей семьёй: гостей ждут тематические зоны с развлечениями для детей и взрослых, спортивные локации, зоны творчества, автограф-сессии с известными блогерами, конкурсы и розыгрыши призов.

VK Fest впервые прошёл в столице Татарстана в 2025 году. Кроме Казани, VK Fest 2026 пройдёт 4-5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Сириусе и 18-19 июля в Москве.

