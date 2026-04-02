Блогер Олег Тайга назвал главную сложность похода к отшельнице Агафье Лыковой

Сложность похода к Агафье Лыковой
Путешественник назвал в интервью «Чемпионату» главную сложность похода к отшельнице Агафье Лыковой. Он объяснил, что Лыкова живёт в глуби лесного массива Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия), на берегу притока реки Абакан — реки Еринат. Добраться туда тяжело из‑за труднодоступности места.

«От ближайшего населённого пункта, Бийки, до места — примерно 100-150 км в одну сторону, то есть около 300 км туда‑обратно. Нужна суперподготовка и надёжная команда», — сказал путешественник.

Олег уточнил, что подготовка к зимнему походу заняла около полугода. В феврале 2026-го он и ещё два экстремала добрались до Агафьи Лыковой. Преодолевать 300 км им пришлось на снегоходах, лыжах и пешком.

