Путешественник рассказал, чем его впечатлил быт 80-летней отшельницы Агафьи Лыковой

В феврале 2026 года Олег Тайга навестил её в заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия). Вместе с командой ему пришлось преодолеть 300 км в обе стороны. Добираться до Агафьи Лыковой пришлось на снегоходах, лыжах и пешком.

«Я удивлялся её силе. Несмотря на возраст, она каждый час спускается со своей горы за дровами: берёт два брёвнышка, перевязывает верёвкой, оставляет её, закидывает ещё одно бревно на плечо и несёт. Я предлагал: «Агафья, давайте мы всё принесём», но она отвечала: «Я сама» — это её уклад, борьба за выживание. Она сама сажает, добывает и ест только то, что вырастила или нашла. За водой она тоже ходит сама: спускается к реке, берёт коромысла и несёт вёдра», — сказал блогер.

Олег Тайга добавил, что Агафья отличается хорошим чувством юмора, любит посмеяться и пошутить. Общаться с ней было комфортно, и хотелось остаться в гостях подольше.

