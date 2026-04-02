Блогер рассказал о подготовке к экстремальному походу к отшельнице Агафье Лыковой

Блогер Олег Тайга рассказал в интервью «Чемпионату» о подготовке к экстремальному походу к отшельнице Агафье Лыковой. По его словам, для этого понадобилось около полугода. Чтобы добраться до Лыковой, пришлось преодолеть 150 км в одну сторону на лыжах, снегоходах и пешком.

«Подготовка была очень серьёзной — ни к одному походу я так не готовился. Троп не было, и я не знал, что меня ждёт. Изучал карты, спутниковые снимки, старые советские топокарты, читал про Агафью Лыкову, книги. Зимой начал тренироваться, искать команду. Сначала одна группа согласилась, потом отказалась, затем ещё одна. Последнего участника я нашёл за две недели до похода», — сказал путешественник.

Олег добавил, что также важным пунктом подготовки к походу было согласование всех деталей с Хакасским заповедником, а также получение благословения от духовного наставника Агафьи Лыковой.

