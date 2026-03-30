Спорт, музыка и горы: как прошёл ежегодный фестиваль New Star Camp на «Розе Хутор»

С 23 по 29 марта на курорте «Роза Хутор» прошёл спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp. 7 сцен, Кубок России по сноуборду, ночной спуск и живописные горные пейзажи: рассказываем, чем запомнилась неделя.

Одним из главных событий фестиваля стал двухдневный финал Кубка России по сноуборду. За призовые места в нём состязались сильнейшие райдеры страны. Золото забрал Матвеев Михаил, а серебро и бронзу — Тараканов Игорь и Ленчевский Ярослав. Среди женщин золото у Кудряшовой Ярославы, серебро и бронза у Якуповой Арины и Тихоновой Дарьи.

Также прошёл флагманский турнир NEW STAR INVITATIONAL с призовым фондом 1 000 000 рублей, который разделили шесть спортсменов. В номинациях отметили лучшие трюки, а зрители могли наблюдать за соревнованиями с 20-метрового стенда «Фабрика погоды».

Профессиональные джибберы состязались на Джиббинг Джеме. Соревнования, мастер-классы и шоу прошли на высоте 1100 метров. Ведущим и судьёй традиционно выступил Денис Бонус. Отдельное соревнование организовали для девушек-райдеров — тема этого года называлась «снежный сёрфинг».

Ярким событием стал первый в истории фестиваля ночной массовый спуск — Night Party Ride на трассе Б-52. Для начинающих атлетов работала школа «Снежный старт». Также прошла серия тренировок с ведущими спортсменами, включая серебряного призёра Олимпийских игр Влада Хадарина.

На фестивале работали семь сцен, выступления проходили каждый день. Участники могли увидеть диджея Лироя Торнхилла (экс-участника The Prodigy), Gorilla Zippo, рэп-исполнителя Хаски. На высоте 1600 метров прошло шоу «Станции метро Горьковская».

Также на фестивале выступили Izhevski, ЛАУД и резиденты лейбла System 108. Завершился New Star Camp живым выступлением VALDMAN с оркестром на главной сцене.

