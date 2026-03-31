Около 7000 бегунов выйдут на старт забега «Апрель» в Москве

5 апреля в Москве на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в 13-й раз состоится забег «Апрель», который откроет сезон шоссейных стартов от команды Бегового сообщества. Мероприятие пройдёт при поддержке правительства города Москвы и департамента спорта города Москвы.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию 5 км. На старт планируют выйти около 7 000 человек. Около 50% участников примут участие в забеге «Апрель» впервые. Для 15% из них это будет первый старт в серии забегов Бегового сообщества, ещё 34% — уже финишировали на других забегах серии, но участие в забеге «Апрель» не принимали.

Забег откроют участники III этапа Студенческого кубка БС сезона-2025/2026. Они уже выступили на двух этапах в манеже, а теперь выйдут на дистанцию 5 км по шоссе. В этом году старт для мужчин и женщин вновь будет раздельным: мужчины выйдут на старт в 9:00, а спустя 15 минут стартуют женщины. По итогам двух предыдущих этапов СКБС лидирует МГУ им. М. В. Ломоносова.

Основной старт забега «Апрель» состоится в 10:00. Помогать участникам поддерживать заданный темп будут пейсмейкеры от команды Союза любителей бега — представители различных беговых клубов Москвы.

Победителями забега станут три мужчины и три женщины в абсолютном первенстве. Их ждут кубки, подарки от партнёров и денежные вознаграждения. Все финишёры получат традиционные значки с символикой забега.

