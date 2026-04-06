Врач объяснил феномен «универсальной крови»

Доктор медицинских наук Павел Трахтман объяснил в рубрике «Теперь вы знаете» феномен «универсальной крови». Он рассказал, что универсальными донорами могут быть люди с первой отрицательной группой. Их кровь допустимо переливать всем остальным. Таких людей в мире около 570 млн.

«В чём секрет? Эритроциты человека с 0 (I) резус-отрицательной кровью не несут на своей поверхности ни антигенов A и B, ни резус-фактора D. Соответственно, для иммунной системы реципиента они «невидимы» — в них просто нет ничего чужеродного, что могло бы спровоцировать атаку», — сказал эксперт.

Кроме того, существует симметричный феномен — универсальный реципиент, человек с AB (IV) резус-положительной группой. Его иммунная система уже знакома со всеми возможными антигенами, поэтому он может принять кровь любого донора без немедленного отторжения.

