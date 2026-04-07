Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Психотерапевт рассказала, почему не всегда получается выработать привычку

Почему не вырабатывается привычка
Психотерапевт Аглая Датешидзе рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», почему не всегда получается выработать привычку. Она не становится автоматической, когда нейронная цепочка так и не замкнулась в полноценную петлю «триггер — действие — награда».

«Причин может быть несколько. Первая — конфликт ценностей: привычка навязана извне, служит «идеальному образу себя», а не реальной потребности. Вторая — отсутствие устойчивого триггера: действие не привязано к существующему ритуалу, каждый раз приходится заново запускать волевой контроль. Третья — недостаточная или отсроченная награда: мозг не получает подкрепления здесь и сейчас», — сказала эксперт.

Исправить это можно, пересмотрев значимость привычки, найдя внутреннюю мотивацию и снизив порог входа до микропривычки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

