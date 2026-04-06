Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказала, кому положен увеличенный оплачиваемый отпуск

Кому положен удлинённый отпуск
Комментарии

Адвокат Елена Орешникова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», кому положен увеличенный оплаченный отпуск, то есть основной отдых сотрудника, превышающий стандартные 28 дней. Такие отпуска положены отдельным категориям граждан и работникам (в зависимости от их вида деятельности).

«Например, на основании Трудового кодекса удлинённый отпуск установлен для педагогических работников и несовершеннолетних граждан. При этом срок такого отпуска для работников образовательных учреждений регулируется правительством, а для несовершеннолетних прямо указан в кодексе — 31 календарный день», — сказала эксперт.

Отпуск дольше 28 дней: кто может претендовать на увеличенный отдых?

Увеличенный отпуск также положен инвалидам (не менее 30 дней), сотрудникам, занятым на работах с химией (49-56 дней), медикам, работающим с ВИЧ‑инфицированными (36 рабочих дней), научным сотрудникам (до 36-48 дней), космонавтам (45-75 дней), судьям и сотрудникам силовых ведомств (до 45 дней), пилотам гражданской авиации (до 70 дней) и некоторым другим категориям работников в соответствии с ТК РФ и федеральными законами.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android