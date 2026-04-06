Забег «Савёлки марафон» пройдёт в Подмосковье 11 апреля
Забег «Савёлки марафон» состоится в Подмосковье (Зеленоград) 11 апреля. Трасса проходит по территории сразу двух парков — «Дендропарка» и парка «40-летия Победы». Покрытие – брусчатка и асфальт.
В программе — старты на 5 км, 10 км, 21,1 км. Длина круга составляет ~3 км. Точная длина и количество кругов для каждой дистанции будут озвучены перед стартом.
Расписание:
- 10:45 -10:55 — получение стартовых номеров;
- 11:00 — общий старт участников всех дистанций;
- 13:15 — закрытие всех дистанций.
