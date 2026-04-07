Трейл «Дикие пионы» пройдёт в Крыму 12 апреля. Локация — город Белогорск, село Белая Скала.

В программе — забеги на 2 км, 4 км, 8 км и 21 км. Также на некоторых дистанциях предусмотрено прохождение шагом. Участвовать могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки.

Расписание мероприятия

7:00 — 8:45 — время работы комиссии по допуску;

8:45 — специальный брифинг;

9:00 — старт;

12:00 — 13:00 — награждение.

