Врач дала советы по подготовке к сезону весенней аллергии

Врач дала советы по подготовке к сезону весенней аллергии
Как подготовиться к сезону аллергии
Врач-аллерголог АО «Медицина» дала советы по подготовке к сезону весенней аллергии в беседе с «Чемпионатом». Она подчеркнула, что имеет смысл обсудить с врачом старт приёма современных противоаллергических препаратов за одну-две недели до начала цветения «значимых» для вас растений, чтобы встретить сезон уже с контролируемым воспалением, а не догонять симптомы по факту.

«При подтверждённой сезонной аллергии может рассматриваться аллергенспецифическая иммунотерапия — метод, когда иммунную систему постепенно «учат» переносить конкретный аллерген вне сезона цветения, что в ряде случаев уменьшает выраженность обострений в последующие годы», — сказала эксперт.

Любые лекарства, а также изменения образа жизни и диеты при сезонной аллергии должны назначаться только врачом после очной консультации и под медицинским наблюдением.

