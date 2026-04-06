Терапевт раскрыла главную опасность штамма «Цикада»

Новый подвид коронавируса BA.3.2, получивший неофициальное название «Цикада», не приводит к более тяжёлому течению болезни, но представляет серьёзную угрозу из-за своей высокой заразности. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Бузуверова.

По словам эксперта, «Цикада» относится к штамму «Омикрон» и сформировалась в результате накопления значительного числа мутаций, прежде всего в S-белке, который отвечает за проникновение вируса в клетки человека. Именно эти изменения снижают эффективность нейтрализующих антител, что увеличивает вероятность повторного заражения — в том числе у тех, кто уже переболел или был вакцинирован.

Ключевая особенность нового подвида — его высокая контагиозность (заразность). При этом, как подчеркнула Ольга Бузуверова, на сегодняшний день «Цикада» не является доминирующим штаммом и не вызывает более тяжёлого течения заболевания по сравнению с предшественниками.

Симптомы остаются типичными для коронавирусной инфекции: боль в горле, лихорадка или озноб, головная боль, кашель, ломота в теле, насморк или заложенность носа, повышение температуры, общая слабость и утомляемость, а также тошнота и диарея. В некоторых случаях возможна потеря вкуса или обоняния, однако этот симптом встречается реже, чем при ранних штаммах. Врач обращает внимание: симптомы «Цикады» часто трудно отличить от обычных ОРВИ, поэтому ключевую роль играет лабораторное тестирование.

«В большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой или средней форме. Однако при наличии сопутствующих заболеваний риск осложнений сохраняется. В группу высокого риска входят люди с хроническими болезнями сердца, лёгких, сахарным диабетом, а также пациенты с ослабленным иммунитетом», — отмечает врач.

Что касается профилактики, то меры защиты от «Цикады» не отличаются от рекомендаций для других штаммов. Вакцинация, хотя и не гарантирует полного отсутствия заражения, остаётся наиболее эффективным способом защиты от тяжёлого течения болезни и осложнений. Наряду с этим важную роль играют неспецифические меры профилактики: ношение масок в местах скопления людей, регулярное проветривание помещений, соблюдение гигиены рук и избегание тесных контактов при наличии симптомов заболевания.

«При появлении признаков инфекции следует проводить тестирование, ограничивать контакты с окружающими и проводить симптоматическое лечение под наблюдением врача», — рекомендует Ольга Бузуверова.

