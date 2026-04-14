Сомнолог назвал позы для сна, которые вредят спине и сердцу

В каком положении лучше не спать? Врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с aif.ru рассказал, какие позы для сна могут вызывать боли, храп и даже проблемы с сердцем.

На боку. Это самая популярная поза. Она полезна для спины, но при проблемах с сердцем лучше спать на правом боку, чтобы не чувствовать сильное сердцебиение. А при изжоге, наоборот, предпочтительнее левый бок.

На спине — выбор тех, кто боится морщин. Однако эта поза провоцирует боли в спине, особенно на жёстком матрасе, а также усиливает храп и остановки дыхания (апноэ) из-за западания языка.

Сон на животе является самой опасной позой. Она вызывает проблемы с шейным отделом позвоночника из-за сильного поворота головы и провоцирует заломы кожи на лице. При этом матрас должен быть жёстким, чтобы спина не прогибалась.

Сомнолог также дал рекомендации по выбору подушки: для сна на боку — потолще, на спине — потоньше, на животе — самая тонкая или вовсе без неё. При сердечной недостаточности лучше приподнимать изголовье, при отёках ног — поднимать ноги.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.