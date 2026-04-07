Врач назвала симптомы штамма COVID-19 «Цикада»

Новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название «Цикада», уже выявлен в США и ещё 23 странах мира. На территории России зафиксированных случаев пока нет, однако врачи призывают не терять бдительности в сезон респираторных заболеваний.
О характерных симптомах штамма в беседе с «Чемпионатом» рассказала терапевт, гастроэнтеролог, эндоскопист, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова.
По словам медика, при заражении «Цикадой» пациенты жалуются на:
- общую слабость и сонливость;
- упадок сил;
- головную боль;
- заложенность носа и выделения из носа;
- стекание слизи по задней стенке глотки;
- частое чихание;
- сухой кашель в течение дня;
- боль и першение в горле;
- возможную потерю обоняния.
Врач подчеркнула, что на данный момент данных о тяжёлом течении заболевания нет. Тем не менее в период сезонного подъёма заболеваемости не стоит забывать о простых правилах гигиены и коллективной безопасности — носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и лицо.
«При первых же симптомах необходимо обращаться к врачу и не стоит заниматься самолечением», — резюмировала Мамедова.
