Врач назвала симптомы штамма COVID-19 «Цикада»

Новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название «Цикада», уже выявлен в США и ещё 23 странах мира. На территории России зафиксированных случаев пока нет, однако врачи призывают не терять бдительности в сезон респираторных заболеваний.

О характерных симптомах штамма в беседе с «Чемпионатом» рассказала терапевт, гастроэнтеролог, эндоскопист, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова.

По словам медика, при заражении «Цикадой» пациенты жалуются на:

  • общую слабость и сонливость;
  • упадок сил;
  • головную боль;
  • заложенность носа и выделения из носа;
  • стекание слизи по задней стенке глотки;
  • частое чихание;
  • сухой кашель в течение дня;
  • боль и першение в горле;
  • возможную потерю обоняния.

Врач подчеркнула, что на данный момент данных о тяжёлом течении заболевания нет. Тем не менее в период сезонного подъёма заболеваемости не стоит забывать о простых правилах гигиены и коллективной безопасности — носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки и лицо.

«При первых же симптомах необходимо обращаться к врачу и не стоит заниматься самолечением», — резюмировала Мамедова.

