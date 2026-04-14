Врач назвала продукты, которые нельзя есть при сезонной аллергии

Весна — время не только тепла и цветения, но и традиционного всплеска аллергических реакций. Врач-аллерголог-иммунолог Наталья Нечипоренко в беседе с URA.RU рассказала, какие продукты способны усилить симптомы сезонной аллергии.

Дело в том, что некоторые продукты обладают так называемой перекрёстной реактивностью: их белки по структуре напоминают пыльцевые аллергены. Иммунная система путает «врагов» и выдаёт бурную реакцию на еду, даже если раньше она переносилась нормально.

При аллергии на пыльцу берёзы (самый агрессивный весенний аллерген) из рациона рекомендуется исключить или максимально ограничить яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, киви, морковь, сельдерей, картофель, помидоры, огурцы, лук, миндаль, фундук, грецкие орехи, зелень (укроп, петрушку).

При чувствительности к пыльце злаковых трав (тимофеевка, овсяница, ежа) под запрет попадают хлебобулочные и макаронные изделия, крупы (овсяная, пшеничная, манная, рисовая), квас, пиво, виски.

Аллергия на пыльцу сорных трав (полынь, амброзия, лебеда) диктует отказ от семян подсолнечника, халвы, подсолнечного масла (нерафинированного), дыни, арбуза, персиков, цитрусовых, сельдерея, укропа, моркови, чеснока, травяных сборов и фиточаев (с ромашкой, календулой, мать-и-мачехой), вермута, бальзамов, травяных настоек.

Эксперт подчёркивает, что лучшая защита от обострения — избегание аллергена. В период цветения важно проводить регулярную влажную уборку, использовать очистители и увлажнители воздуха, проветривать помещение только рано утром или поздно вечером, когда концентрация пыльцы минимальна, при возвращении с улицы принимать душ и промывать нос.

