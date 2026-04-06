Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Забег «Апрель» открыл сезон шоссейных стартов в Москве

Комментарии

5 апреля в Москве на территории «Лужников» прошёл забег «Апрель». Участники преодолели дистанцию 5 км и открыли новый беговой сезон. Мероприятие прошло при поддержке Правительства города Москвы и Департамента спорта города Москвы.

На старт вышли около 6 тысяч человек. Забег традиционно собрал как опытных атлетов, так и тех, кто впервые выходит на официальный старт. В рамках забега также прошёл III этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/2026. В соревнованиях приняли участие 44 команды. Победителем этапа стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова, набравшая 3 268 баллов и лидирующая по итогам трёх прошедших этапов.

Пятикратным победителем забега стал Иван Панфёров с результатом 14 минут 51 секунда. Первой среди женщин финишировала Юлия Конякина, также ставшая пятикратной победительницей, — её результат 16 минут 58 секунд.

Фото: Беговое сообщество

Результаты забега «Апрель»

Мужчины

  1. Иван Панфёров — 14.51.
  2. Сергей Петров — 14.54.
  3. Даниил Авдеев — 15.06.

Женщины

  1. Юлия Конякина — 16.58.
  2. Анастасия Микушева — 17.01.
  3. Валентина Ермолаева — 17.30.

Победители и призёры получили кубки, подарки от партнёров и денежные вознаграждения. Все финишёры по традиции получили памятные значки с символикой забега.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android