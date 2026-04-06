Забег «Апрель» открыл сезон шоссейных стартов в Москве

5 апреля в Москве на территории «Лужников» прошёл забег «Апрель». Участники преодолели дистанцию 5 км и открыли новый беговой сезон. Мероприятие прошло при поддержке Правительства города Москвы и Департамента спорта города Москвы.

На старт вышли около 6 тысяч человек. Забег традиционно собрал как опытных атлетов, так и тех, кто впервые выходит на официальный старт. В рамках забега также прошёл III этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/2026. В соревнованиях приняли участие 44 команды. Победителем этапа стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова, набравшая 3 268 баллов и лидирующая по итогам трёх прошедших этапов.

Пятикратным победителем забега стал Иван Панфёров с результатом 14 минут 51 секунда. Первой среди женщин финишировала Юлия Конякина, также ставшая пятикратной победительницей, — её результат 16 минут 58 секунд.

Фото: Беговое сообщество

Результаты забега «Апрель»

Мужчины

Иван Панфёров — 14.51. Сергей Петров — 14.54. Даниил Авдеев — 15.06.

Женщины

Юлия Конякина — 16.58. Анастасия Микушева — 17.01. Валентина Ермолаева — 17.30.

Победители и призёры получили кубки, подарки от партнёров и денежные вознаграждения. Все финишёры по традиции получили памятные значки с символикой забега.

