Забег «Апрель» открыл сезон шоссейных стартов в Москве

5 апреля в Москве на территории «Лужников» прошёл забег «Апрель». Участники преодолели дистанцию 5 км и открыли новый беговой сезон. Мероприятие прошло при поддержке Правительства города Москвы и Департамента спорта города Москвы.
На старт вышли около 6 тысяч человек. Забег традиционно собрал как опытных атлетов, так и тех, кто впервые выходит на официальный старт. В рамках забега также прошёл III этап Студенческого кубка Бегового сообщества сезона-2025/2026. В соревнованиях приняли участие 44 команды. Победителем этапа стала команда МГУ им. М.В. Ломоносова, набравшая 3 268 баллов и лидирующая по итогам трёх прошедших этапов.
Пятикратным победителем забега стал Иван Панфёров с результатом 14 минут 51 секунда. Первой среди женщин финишировала Юлия Конякина, также ставшая пятикратной победительницей, — её результат 16 минут 58 секунд.
Фото: Беговое сообщество
Результаты забега «Апрель»
Мужчины
- Иван Панфёров — 14.51.
- Сергей Петров — 14.54.
- Даниил Авдеев — 15.06.
Женщины
- Юлия Конякина — 16.58.
- Анастасия Микушева — 17.01.
- Валентина Ермолаева — 17.30.
Победители и призёры получили кубки, подарки от партнёров и денежные вознаграждения. Все финишёры по традиции получили памятные значки с символикой забега.
