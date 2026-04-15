Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Тренер раскрыла пять лучших упражнений для здоровой и красивой спины

Тренер раскрыла пять лучших упражнений для здоровой и красивой спины
Пять лучших упражнений для здоровой спины
Комментарии

Эффективная тренировка строится вокруг пяти ключевых направлений. Тренер по фитнесу Ирина Мальцева из клуба «Лапино Фитнес» рассказала NEWS.ru, какие упражнения помогут укрепить мышцы спины и выработать ровную осанку.

В числе самых действенных упражнений эксперт назвала планку, подтягивания, а также тягу гантели в наклоне. Однако для достижения стойкого результата Мальцева советует выполнять целый комплекс, включающий:

  • тяговые движения: тяга резинки к корпусу с паузой в точке максимального сведения лопаток и тяга гантели одной рукой создают основной объём нагрузки;
  • упражнения для правильного положения головы: подтягивание подбородка назад у стены и скольжения руками по стене (2 подхода по 8–10 повторений);
  • создание мышечного корсета: планка на 20–30 секунд и упражнение «птица-собака» защищают поясницу от прогибов;
  • укрепление низа спины и ягодиц: ягодичный мост (12–15 повторений с паузой на 2 секунды в верхней точке);
  • растяжка грудных мышц: стоя в дверном проёме по 20–30 секунд на каждую сторону — это предотвращает смещение плеч вперёд.

Тренер рекомендует посвящать тренировкам 30–40 минут три раза в неделю. Новичкам важно не гнаться за весом: резинку и гантели нужно подбирать так, чтобы последние повторения давались с трудом, но без искажения техники. Если упражнение даётся слишком легко, вес можно увеличить на 1–2 кг.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android