Диетолог рассказала, как распознать опасное печенье

Один параметр почти всегда указывает на некачественный состав. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru назвала главный признак самого вредного печенья — его низкую цену.

Эксперт пояснила, что в экономичной выпечке производители используют больше щелочных веществ, чем в дорогих аналогах. Именно эти соединения, по словам Ковановой, становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем.

«Щелочные соединения — это про воспаление в организме, отёки и разрушение клеточных мембран. Здесь характерно частое появление отёков — вокруг глаз, у скул. Всегда можно определить по виду человека, что он переедает печенья или его производных», — предупредила диетолог.

Она подчеркнула, что дешёвое печенье стоит полностью исключить из рациона. При этом, как отметила Кованова, такой продукт обычно не едят настолько часто, чтобы пытаться на нем экономить.

При выборе печенья в магазине нутрициолог посоветовала внимательно изучать этикетку. «Если указано, что в составе много загустителей и эмульгаторов, то мы его не берём», — резюмировала эксперт.

