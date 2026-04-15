Инфекционист назвала симптомы после укуса клеща, требующие срочного визита к врачу

Поводом для визита к врачу являются даже малейшие отклонения от нормы, причём независимо от того, в эндемичном по энцефалиту регионе или нет произошёл укус. Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Абзацем» рассказала, при каких изменениях в самочувствии после укуса клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Эксперт пояснила, что опасность может поджидать человека в разные сроки. «На укус может быть серьёзная аллергическая реакция, которая проявляется в первые три дня. Что касается инфекционных болезней, то инкубационный период может доходить до трёх месяцев», — предупредила Мескина.

Особое внимание инфекционист обратила на анализ самого клеща. Исследование паразита на наличие инфекций не входит в программу ОМС. Поэтому Мескина настоятельно рекомендует сдавать клеща в лабораторию за свой счёт.

«Чтобы исключить боррелиоз и энцефалит. Последний, если его запустить, чреват инвалидностью», — подчеркнула врач.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.