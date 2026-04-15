Нутрициолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты могут нести риски для здоровья. Их употребление может обернуться набором веса и развитием диабета II типа, предупредила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина.

По словам специалиста, производители, удаляя из продуктов полезные жиры, вынуждены добавлять крахмал и сахар, чтобы сделать их съедобными. В результате привычный йогурт или творог превращаются в так называемый быстрый углевод.

«От такого продукта уровень глюкозы резко повышается. Поджелудочная железа вырабатывает большую дозу инсулина, чтобы снизить сахар. Так со временем развивается инсулинорезистентность», — пояснила Желянина.

Нутрициолог подчеркнула, что исключение полезных жиров из рациона в надежде похудеть даёт обратный эффект, провоцируя метаболические нарушения.

