Нутрициолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты могут нести риски для здоровья. Их употребление может обернуться набором веса и развитием диабета II типа, предупредила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина.

По словам специалиста, производители, удаляя из продуктов полезные жиры, вынуждены добавлять крахмал и сахар, чтобы сделать их съедобными. В результате привычный йогурт или творог превращаются в так называемый быстрый углевод.

«От такого продукта уровень глюкозы резко повышается. Поджелудочная железа вырабатывает большую дозу инсулина, чтобы снизить сахар. Так со временем развивается инсулинорезистентность», — пояснила Желянина.

Нутрициолог подчеркнула, что исключение полезных жиров из рациона в надежде похудеть даёт обратный эффект, провоцируя метаболические нарушения.

Читайте также:
Пара чашек кофе в день защищает мозг и сердце? Что говорят учёные и врачи Пара чашек кофе в день защищает мозг и сердце? Что говорят учёные и врачи
Как распознать опасные последствия укуса клеща и защитить себя? Как распознать опасные последствия укуса клеща и защитить себя?

