VK Fest представил первую волну артистов, которые выступят летом 2026 года

VK Fest представил первую волну артистов, которые выступят летом 2026 года
VK Fest
VK Fest представил первую волну артистов, которые выступят летом 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сириусе. В лайнап вошли поп-исполнители, представители альтернативной сцены, рэп-музыканты, лидеры чартов и новые имена. На сцены выйдут t.A.T.u, Ольга Бузова, «Агата Кристи», Лолита, Мари Краймбрери, «Сироткин», Zivert, Rozalia, Дора, Tesla Boy, Boulevard Depo. Список артистов будет пополняться.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 4 июля свои песни исполнят Markul, «Агата Кристи», Татьяна Куртукова, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Лолита, пазнякс, ГУДТАЙМС, «Сироткин», мартин, навздохе, UBEL, Сестрёнка, Tesla Boy, UGLI. Во второй день фестиваля, 5 июля, выступят Мари Краймбрери, Ольга Бузова, t.A.T.u, Дора, NANSI & SIDOROV, HOLYFLAME, Boulevard Depo, Zventa Sventanа, АК47 × TGK, ТРАВМА, Крыли, хмыров и Асия.

В Сириусе 11 июля на Медальной площади Олимпийского парка выступят ARTIK & ASTI, Дора, NANSI & SIDOROV, Rozalia и Ева Власова.

В Москве на территории ВДНХ 18 июля выступят Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, ГУДТАЙМС, Boulevard Depo, навздохе, Сестрёнка, Tesla Boy, Асия и UGLI. Во второй день фестиваля, 19 июля, свои хиты исполнят t.A.T.u, GONE.Fludd, «Агата Кристи», пазнякс, ICEGERGET, мартин, Zventa Sventanа, ТРАВМА, Крыли и хмыров.

На фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге ожидается появление секретного гостя, хорошо знакомого аудитории.

