Учёные развеяли пять главных мифов о витамине С

Многие привычные представления об аскорбиновой кислоте далеки от реальности. Учёные Пермского Политеха проанализировали распространённые заблуждения о витамине С и поделились результатами с URA.RU.

Миф №1: чем больше витамина С, тем крепче иммунитет. Это не так. Суточная норма для мужчин составляет 90 мг, для женщин — 75 мг, для детей — 15-45 мг в зависимости от возраста, для беременных — до 120 мг. Всё, что сверх нормы, организм просто выводит. Верхняя безопасная граница для взрослого — 2000 мг в сутки. Превышение этой дозы грозит диареей, болями в животе, головными болями, бессонницей, аллергией и даже камнями в почках.

Миф №2: главные источники витамина С — цитрусовые. Абсолютный лидер — шиповник (до 1200 мг на 100 г сухих ягод). Далее следуют красный болгарский перец (250 мг), чёрная смородина и облепиха (около 200 мг), киви (180 мг), петрушка (150 мг). В апельсине — всего около 60 мг, в лимоне — 40 мг. При этом натуральный витамин из продуктов безопаснее таблеток: клетчатка замедляет его всасывание, исключая передозировку.

Миф №3: термически обработанные продукты бесполезны. При правильном приготовлении витамин С можно сохранить. Щадящие методы — на пару или запекание. Варить лучше в кипящей воде под закрытой крышкой, избегая бурного кипения. Овощи для салатов стоит варить в кожуре. Соль, сахар, уксус и молочные заправки защищают аскорбиновую кислоту от разрушения.

Миф №4: овощи можно нарезать заранее. За час-два потери витамина С на воздухе достигают 20-30%, а при длительном хранении — до 50%. Резать продукты следует непосредственно перед готовкой.

Миф №5: стакан апельсинового сока — лучший способ начать утро. Напиток на голодный желудок раздражает слизистую, а в одном стакане содержится 17-20 г сахара — почти как в газировке. Это вызывает скачок глюкозы и резкий голод через час. К тому же для стакана сока нужно два-три апельсина, а клетчатка из напитка исчезает. Самый полезный вариант — съесть целый фрукт.

