Эксперт рассказала, что поможет превратить тренировки в привычку

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», что поможет превратить тренировки в привычку. Она посоветовала сместить фокус цели с результата на то, как занятия спортом помогают чувствовать себя лучше.

«Гораздо лучше работает, когда человек привязывается не к внешнему результату, а к тому, как он хочет себя чувствовать. Например: «Хочу играть с детьми и не задыхаться». Это конкретные, осязаемые вещи. Когда они есть, тренировки перестают быть наказанием за лишний вес и становятся способом улучшить своё качество жизни», — сказала эксперт.

Кроме того, важно, чтобы мотивация шла из ваших желаний, а не из навязанных кем-то. Идеи «Пойду бегать, потому что все бегают» или «Пойду в зал, потому что жена сказала» работают недолго.

