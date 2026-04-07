Врач назвала безопасную ежедневную дозу кофе

Кардиолог Светлана Каневская назвала в рубрике «Теперь вы знаете» безопасную ежедневную дозу кофе. Она подчеркнула, что напиток действительно может оказывать воздействие на сердечно-сосудистую систему, однако не всегда негативное.

«Для типичного взрослого без тяжёлых сопутствующих заболеваний наиболее безопасным считается примерно до 400 мг кофеина/сут (≈три-четыре стандартных чашки фильтра/эспрессо), преимущественно в первой половине дня. При такой схеме у значимой части людей наблюдаются когнитивные и кардиометаболические плюсы без явного роста рисков», — сказала эксперт.

Согласно исследованиям, кофеин также снижает субъективное ухудшение памяти и в целом положительно влияет на когнитивные способности. При этом важно знать меру, чтобы не навредить себе.

