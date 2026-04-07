Забег «Пятюня космическая» пройдёт в Воронеже 12 апреля. Трасса проходит по живописной Нагорной дубраве, расположенной на высоком правом берегу реки Воронеж.

В программе старты на 1 км, 5 км, 10 км, а также детский забег на 500 м.

Расписание

9:30 — открытие стартового городка и выдача стартовых номеров иногородним участникам;

10:00 — выдача чипов участникам на дистанции 1км, 5 км, 10 км и 10 км ходьба;

10:30 — торжественное открытие мероприятия;

10:40 — старт детского забега 500 м;

10:50 — разминка и брифинг на дистанциях 5 км, 10 км;

11:00 — старт дистанций 5 км и 10 км;

11:10 — старт дистанции 1 км;

13:30 — награждение в абсолюте на дистанции 5 км;

13:40 — награждение в абсолюте на дистанции 10 км;

13:50 — розыгрыш призов и подарков;

14:00 — закрытие мероприятия.

