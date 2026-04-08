«Авачинский лыжный марафон» пройдёт в Петропавловске-Камчатском 12 апреля. Локация — КГАУ ЦСП, лыжная база «Лесная», лыже-биатлонный комплекс им. В. Фатьянова. Стиль — свободный.

В программе несколько дистанций: лыжный марафон — 60 км и лыжный полумарафон — 30 км. Контрольное время для дистанции 30 км — три часа.

Соревнования проводятся по подготовленной трассе с классическим профилем, рассчитанной на массовый старт и честную спортивную борьбу. На трассе обеспечено судейское сопровождение и контроль прохождения дистанции. В дни, предшествующие старту соревнований, участникам доступен просмотр трассы.

