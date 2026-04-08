Врач дала советы, как улучшить самочувствие в период весенней аллергии

Аллерголог АО «Медицина» Злата Ермакова в беседе с «Чемпионатом» дала советы, как улучшить самочувствие в период весенней аллергии. Помочь себе можно в двух направлениях — уменьшить контакт с пыльцой и заранее подготовить организм к сезону.

«В быту это означает, что в период активного цветения не стоит планировать прогулки на раннее утро, когда концентрация пыльцы максимальна, в сухую и ветреную погоду лучше держать окна закрытыми, использовать дома кондиционер или очиститель воздуха и регулярно проводить влажную уборку», — сказала эксперт.

Врач добавила, что после улицы важно умываться, промывать нос солевым раствором, переодеваться, по возможности мыть голову, чтобы удалять пыльцу с кожи, волос и одежды.

