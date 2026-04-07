Пятый этап кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ пройдёт 12 апреля

12 апреля в Санкт-Петербурге состоится пятый этап серии indoor-триатлона IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ — соревнования в формате «элиминатор». Старт пройдет на базе Crocus Fitness СКА Арена и станет решающим этапом в борьбе за выход в суперфинал.

Соревнования пройдут в формате indoor-триатлона: участникам предстоит за ограниченное время преодолеть три дисциплины — 5 минут плавания, 15 минут велогонки и 10 минут бега. Результат определяется по максимально пройденной дистанции.

Формат «элиминатор» предполагает многоступенчатую систему отбора. По итогам основного старта восемь мужчин и восемь женщин, преодолевшие наибольшее расстояние, выходят в финал на выбывание, который пройдет в тот же день.

В финале участники последовательно выбывают после каждого этапа — по итогам плавания и велогонки из борьбы выбывают по два спортсмена с наименьшим результатом. На беговом этапе стартуют четыре участника — призовые места будут распределены между ними.

Indoor-триатлон проходит в закрытом помещении с использованием бассейна, велотренажёров и беговых дорожек и позволяет разнообразить тренировочный процесс в межсезонье, а также получить рейтинговые баллы ALL STARS 2026.

Соревнования являются частью кубка IRONSTAR & CROCUS FITNESS ИНДОР ЭВОЛЮЦИЯ, который включает пять этапов в Москве и Санкт-Петербурге, а также суперфинал. По итогам серии в суперфинал выходят сильнейшие участники рейтинга.

