Диетолог рассказала, сколько куличей и пасхи можно съесть за один день

Диетолог Ксения Меркулова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», сколько куличей и пасхи можно съесть за один день. По рекомендации ВОЗ, простые углеводы (которые в избытке есть в куличах и пасхе) должны составлять не более 5−10% от суточного рациона. Например, при потреблении 2000 калорий это около 200 ккал или 44 г сахара в день.

«Потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — менее 1% от общей потребляемой энергии», — сказала эксперт.

Врач добавила, если вы едите кулич, стоит уменьшить количество простых углеводов в другой части рациона. Например, вместо сока возьмите минеральную воду, сделайте чай без сахара или со стевией.

