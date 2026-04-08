Диетолог рассказала, сколько куличей и пасхи можно съесть за один день

Сколько можно есть куличей и пасхи
Диетолог Ксения Меркулова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», сколько куличей и пасхи можно съесть за один день. По рекомендации ВОЗ, простые углеводы (которые в избытке есть в куличах и пасхе) должны составлять не более 5−10% от суточного рациона. Например, при потреблении 2000 калорий это около 200 ккал или 44 г сахара в день.

«Потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — менее 1% от общей потребляемой энергии», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Почему пасха — это не ПП-блюдо и сколько можно съесть без вреда?
Врач добавила, если вы едите кулич, стоит уменьшить количество простых углеводов в другой части рациона. Например, вместо сока возьмите минеральную воду, сделайте чай без сахара или со стевией.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Киберпсихолог и ещё 7 профессий будущего, о которых вы пока не слышали Киберпсихолог и ещё 7 профессий будущего, о которых вы пока не слышали
Как сделать тренировки привычкой: 7 шагов, чтобы спорт остался с вами надолго Как сделать тренировки привычкой: 7 шагов, чтобы спорт остался с вами надолго
