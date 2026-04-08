Забег «Старое Крюково» пройдёт в Подмосковье 12 апреля

Забег «Старое Крюково» пройдёт в Подмосковье (Зеленоград) 12 апреля. В программе старты на 5 км, 10 км и 21,1 км.

Трасса проходит по лесопарку у СК «Радуга». Покрытие — асфальт, местами грунт. Длина круга — приблизительно составляет 1850 метров. Точная длина и количество кругов для каждой дистанции будет озвучено перед стартом.

Расписание

10:45-10:55 – получение стартовых номеров;

11:00 — общий старт участников всех дистанций;

13:15 — закрытие всех дистанций.

Награждение (вручение медали) пройдёт сразу после завершения дистанций.

