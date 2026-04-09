Забег «Рязань: открытие сезона» пройдёт 12 апреля. Это стихийный, партизанский старт в Рязанском районе. С 2017 года любители шоссе собираются, чтобы проверить свою форму после зимы. Место проведения — Рязанская область, село Ласково.
В программе — старты на 10 км, 16,5 км и 33 км. Участвовать могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки и бегового опыта.
Расписание
- 08:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;
- 08:45 — построение для инструктажа и общего фото;
- 09:00 — старт забегов на 10 км, 16,5 км и 33 км — общий.
Награждение победителей дистанций в общем зачёте — по мере финиша призёров.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.