Забег «Рязань: открытие сезона» пройдёт 12 апреля. Это стихийный, партизанский старт в Рязанском районе. С 2017 года любители шоссе собираются, чтобы проверить свою форму после зимы. Место проведения — Рязанская область, село Ласково.

В программе — старты на 10 км, 16,5 км и 33 км. Участвовать могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки и бегового опыта.

Расписание

08:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;

08:45 — построение для инструктажа и общего фото;

09:00 — старт забегов на 10 км, 16,5 км и 33 км — общий.

Награждение победителей дистанций в общем зачёте — по мере финиша призёров.

